Mantova Maria Zuccati morta a 95 anni è stata staffetta partigiana e prima donna assessore comunale In suo onore il 25 Aprile

Mantova, 24 Aprile 2025 – Lutto nel Mantovano, alla vigilia del 25 Aprile: la partigiana Maria Zuccati è morta ieri a 95 anni nella casa di riposo monsignor Mazzali di Mantova dove era ricoverata da tempo. Da sempre impegnata nella difesa dei valori antifascisti, era stata staffetta e, nel Dopoguerra, la prima donna assessore comunale di Mantova. Per questo, il sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, ha deciso di dedicare a lei le celebrazioni della Festa della Liberazione che si terranno nella città virgiliana.“Ho solo aiutato molti soldati italiani che l'8 settembre 1943 scappavano dalle caserme di Mantova - diceva quasi schermendosi -. Io e le mie amiche li vestivamo con abiti borghesi e poi li accompagnavamo alla stazione ferroviaria facendo finta che eravamo le loro fidanzate”.Originaria di Moglia, nel Mantovano, Maria Zuccati si era trasferita nel capoluogo per studiare; dopo la guerra si era iscritta al Pci e aveva cominciato la sua carriera politica che l'ha portata in Consiglio comunale a Mantova dove è rimasta ininterrottamente per vent'anni, dal 1960 al 1980. Ilgiorno.it - Mantova, Maria Zuccati morta a 95 anni: è stata staffetta partigiana e prima donna assessore comunale. “In suo onore il 25 Aprile” Leggi su Ilgiorno.it , 242025 – Lutto nelno, alla vigilia del 25: laieri a 95nella casa di riposo monsignor Mazzali didove era ricoverata da tempo. Da sempre impegnata nella difesa dei valori antifascisti, erae, nel Dopoguerra, ladi. Per questo, il sindaco di, Mattia Palazzi, ha deciso di dedicare a lei le celebrazioni della Festa della Liberazione che si terranno nella città virgiliana.“Ho solo aiutato molti soldati italiani che l'8 settembre 1943 scappavano dalle caserme di- diceva quasi schermendosi -. Io e le mie amiche li vestivamo con abiti borghesi e poi li accompagnavamo alla stazione ferroviaria facendo finta che eravamo le loro fidanzate”.Originaria di Moglia, nelno,si era trasferita nel capoluogo per studiare; dopo la guerra si era iscritta al Pci e aveva cominciato la sua carriera politica che l'ha portata in Consigliodove è rimasta ininterrottamente per vent', dal 1960 al 1980.

