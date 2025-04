Manovre di avvicinamento tra von der Leyen e Trump l’Ue non esclude un breve incontro dopo il funerale del Papa

Non c'è nulla di confermato «al momento» e lo scopo del viaggio a Roma di Ursula von der Leyen sabato «è davvero il funerale di Papa Francesco». Ma a Bruxelles non si esclude comunque che in quella occasione possa esserci un contatto tra la presidente della Commissione Ue e Donald Trump. A dirlo è stata la portavoce capo Paula Pinho, durante un briefing con la stampa. «Stiamo valutando la possibilità di incontrarci», ha spiegato, chiarendo che per ora si tratta solo di un'ipotesi.La portavoce Ue: «Non possiamo escludere brevi incontri bilaterali»«Non possiamo escludere che ci possano essere opportunità per brevi incontri bilaterali a margine del funerale», ha precisato la portavoce, ribadendo che comunque «l'obiettivo principale della presenza della Presidente von der Leyen a Roma è esprimere cordoglio per Papa Francesco».

