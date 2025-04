Manifestazioni 25 aprile il Comune rimodula il programma stop ai concerti

rimodulato il programma di appuntamenti organizzati dal 25 al 27 aprile prossimi nel quartiere di San Lorenzo in occasione della Festa per gli 80 anni dalla Liberazione. Alcune iniziative a partire da sabato 26 aprile non si terranno in segno di rispetto e di. Romatoday.it - Manifestazioni 25 aprile, il Comune rimodula il programma: stop ai concerti Leggi su Romatoday.it "L'Amministrazione capitolina hato ildi appuntamenti organizzati dal 25 al 27prossimi nel quartiere di San Lorenzo in occasione della Festa per gli 80 anni dalla Liberazione. Alcune iniziative a partire da sabato 26non si terranno in segno di rispetto e di.

