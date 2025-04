Manifesta in Guinea Bissau e viene arrestata

Guinea Bissau È stata arrestata venerdì scorso a Varela dalle autorità locali, accusata di aver preso parte alle Manifestazioni organizzate contro una società cinese interessata allo sfruttamento minerario delle terre rare. Paura per la sorte di Valentina Cirelli Agwineriün, attivista e imprenditrice 47enne di Lerici (La Spezia). Padre italiano e madre della Guinea Bissau, la donna da anni coltiva nel piccolo villaggio dello stato dell’Africa occidentale un progetto sociale: una scuola per i bambini del villaggio, iniziato da Miradas al Mundo e ora supportato economicamente da un progetto di turismo sostenibile radicato nella cultura locale portato avanti assieme al padre e al compagno attraverso la propria struttura ricettiva.A Varela, da settimane si susseguono Manifestazioni contro la presenza di una multinazionale cinese. Quotidiano.net - Manifesta in Guinea Bissau e viene arrestata Leggi su Quotidiano.net È statavenerdì scorso a Varela dalle autorità locali, accusata di aver preso parte allezioni organizzate contro una società cinese interessata allo sfruttamento minerario delle terre rare. Paura per la sorte di Valentina Cirelli Agwineriün, attivista e imprenditrice 47enne di Lerici (La Spezia). Padre italiano e madre della, la donna da anni coltiva nel piccolo villaggio dello stato dell’Africa occidentale un progetto sociale: una scuola per i bambini del villaggio, iniziato da Miradas al Mundo e ora supportato economicamente da un progetto di turismo sostenibile radicato nella cultura locale portato avanti assieme al padre e al compagno attraverso la propria struttura ricettiva.A Varela, da settimane si susseguonozioni contro la presenza di una multinazionale cinese.

