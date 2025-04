Mandamento Baianese e Vallo di Lauro denunce e sequestri da parte dei Carabinieri

Leggi su Puntomagazine.it

Controlli straordinari deineldidurante le festività pasquali: tolleranza zero su droga e alcol alla guida.Il Comando Provinciale deidi Avellino, in linea con le direttive del Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue con determinazione nella strategia di controllo del territorio, finalizzata alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di illegalità, con particolare attenzione al fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcolicheIn questo contesto la Compagniadi Baiano, per il periodo pasquale, ha intensificato i controlli alla circolazione stradale nei comuni dele deldi.Tale attività ha consentito aidella Stazione didi avviare la procedura per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio, nei confronti di un 57enne della provincia di Napoli, noto alle forze dell’ordine, che si aggirava con fare sospetto nel centro cittadino non essendo in grado di fornire una valida giustificazione circa la sua presenza nel territorio.