Maltrattamenti al nido chiesta una condanna a 4 anni e mezzo per la titolare

titolare dell’asilo nido Girotondo di Bergamo, chiuso nel 2020, è pienamente provata. Tanto che ha chiesto per l’imputata una condanna a 4 anni e 6 mesi.Il sostituto procuratore ha ripercorso la vicenda che ha portato l’educatrice alla sbarra: “Nel novembre 2019 una mamma ha raccontato in questura la situazione preoccupante di suo figlio, che all’epoca aveva meno di un anno. Lo aveva iscritto al nido Girotondo e dopo un mese lo aveva ritirato perché il piccolo aveva iniziato a non dormire più, era molto agitato, non voleva più entrare nel lettino e le si aggrappava al collo con le unghie. Dopo averlo ha tenuto a casa ha ripreso a dormire sereno”. Bergamonews.it - Maltrattamenti al nido, chiesta una condanna a 4 anni e mezzo per la titolare Leggi su Bergamonews.it Bergamo. “Umiliazioni, aggressioni verbali e fisiche, trascuratezza e indifferenza ai bisogni dei bambini”. Per la pm Chiara Monzio Compagnoni la responsabilità penale di P.M., 54ennedell’asiloGirotondo di Bergamo, chiuso nel 2020, è pienamente provata. Tanto che ha chiesto per l’imputata unaa 4e 6 mesi.Il sostituto procuratore ha ripercorso la vicenda che ha portato l’educatrice alla sbarra: “Nel novembre 2019 una mamma ha raccontato in questura la situazione preoccupante di suo figlio, che all’epoca aveva meno di un anno. Lo aveva iscritto alGirotondo e dopo un mese lo aveva ritirato perché il piccolo aveva iniziato a non dormire più, era molto agitato, non voleva più entrare nel lettino e le si aggrappava al collo con le unghie. Dopo averlo ha tenuto a casa ha ripreso a dormire sereno”.

