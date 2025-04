Maltempo pioggia e danni al Nord

pioggia e forti temporali da Nord a Sud.Servizio di Antonella Mazza Teruel Maltempo, pioggia e danni al Nord TG2000. Tv2000.it - Maltempo, pioggia e danni al Nord Leggi su Tv2000.it Nel giorno della Liberazione, ancorae forti temporali daa Sud.Servizio di Antonella Mazza TeruelalTG2000.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Maltempo, pioggia e danni al Nord - Nel giorno della Liberazione, ancora pioggia e forti temporali da Nord a Sud. Servizio di Antonella Mazza Teruel The post Maltempo, pioggia e danni al Nord first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Maltempo, Versilia devastata dalle frane. Pioggia record, danni in Lunigiana - Versilia, 18 aprile 2025 – Notte molto difficile in Alta Versilia a causa del maltempo. Una vera devastazione, con numerose frane, case isolate, strade che si sbriciolano. Non poteva essere altrimenti: a Stazzema le stazioni meteo hanno registrato 231 millimetri di pioggia in 24 ore a Campagrina (cioè 231 litri d’acqua per metro quadrato di terreno) e 225 a Pomezzana. Si tratta di precipitazioni tropicali, piogge record che – come dice il sindaco di Seravezza Alessandrini – “il territorio versiliese non può sopportare”. 🔗lanazione.it

La morsa del maltempo. La pioggia gonfia il Po. Atteso il colmo di piena - Il passaggio della piena del Po, dovuta alle forti piogge di questi giorni nell’Italia nord-occidentale, continua a essere monitorato minuto per minuto dall’Agenzia regionale di Protezione civile e da Aipo (Agenzia interregionale per il fiume Po). A Bologna è aperto e attivo il Cor, il Centro operativo regionale, ed è stata confermata anche per oggi l’allerta rossa nell’area della pianura piacentina e parmense. 🔗ilrestodelcarlino.it

Maltempo, pioggia e danni al Nord; Maltempo, il Nord travolto da piogge eccezionali; Maltempo nel Nord Italia, i danni e le vittime di esondazioni e frane. FOTO; Allagamenti, frane, alberi caduti e treni in tilt: si contano i danni per il maltempo. Si estende l'allerta meteo rossa. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Maltempo in Italia: allerta rossa e danni ingenti nel Nord - Le recenti piogge intense causano allerta rossa e danni significativi in diverse regioni italiane. 🔗notizie.it

Maltempo, il Nord travolto da piogge eccezionali - È stata una Pasqua di prima conta dei danni per l'agricoltura di almeno quattro regioni italiane quella da poco trascorsa, perché colpita dalle violente e persistenti piogge abbattutesi in particolare ... 🔗informazione.it

Maltempo, Nord Italia sferzato da pioggia e vento: allerta in Piemonte e Lombardia, neve in Francia - Le regioni del Nord-ovest sono le più colpite. Danni già gravi in Piemonte, dove sono esondati alcuni fiumi. Il Po è salito di 2,5 metri in 24 ore, chiusi trafori e autostrade. Allerta alta in Lombard ... 🔗msn.com