Malattie cardiovascolari l’insostenibile inconsapevolezza delle donne lombarde

Oltre 3.500coinvolte e un messaggio che non lascia spazio a dubbi: la consapevolezza femminile sui rischiè ancora troppo bassa.Più del 64%partecipanti non sa che lesono la prima causa di morte tra le. Una disinformazione silenziosa che può avere conseguenze drammatiche. Lo rivelano i risultati dell'indagine «A Call for Women», coordinato da Serenella Castelvecchio, responsabile del Programma di Prevenzione Cardiovascolare e Medicina di Genere dell'IRCCS Policlinico San Donato, che da anni si batte per promuovere la prevenzione cardiovascolare al femminile.Lo studio, appena pubblicato sullo European Journal of Preventive Cardiology, si è focalizzato sulla Lombardia, avvalendosicaratteristiche demografiche ed economiche uniche della regione quali l'elevato numero di abitanti, la vasta rete di strutture scolastiche e universitarie e il più alto prodotto interno lordo regionale.