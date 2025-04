Inter-news.it - Maignan: «Non pensavamo di battere 0-3 l’Inter! Stagione difficile»

non è contento delladel Milan, nonostante la vittoria contronel derby e la qualificazione in finale di Coppa Italia. Le sue parole in conferenza stampa.CONFERENZA STAMPAPOST PARTITA INTER-MILANC’è tanta voglia di rivalsa per le critiche che avete ricevuto.No. Non cambia nulla: siamo in finale di Coppa Italia, è un altro trofeo che possiamo giocarci. A prescindere da questo risultato è unamolto, perché non abbiamo raggiunto i nostri obiettivi in Champions League e campionato. Dobbiamo pensare positivo solo perché abbiamo vinto e siamo in finale di coppa.Cosa avete detto nelvallo?Quello che si dice nello spogliatoio deve rimanere dentro. Però semplice: dovevamo continuare a spingere ed essere squadra quando avevamo palla, cercando di fare un altro gol.