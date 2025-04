Mahmood annuncia cinque concerti in Italia per chiudere il ciclo del tour N L D A

Alessandro Mahmoud, noto al grande pubblico con lo pseudonimo artistico Mahmood, si appresta a dare inizio a una serie di cinque concerti esclusivi in Italia, concepiti come un commiato dopo un triennio di intensa attività creativa. Questa sequenza di eventi rappresenta un passaggio di rilievo nella sua carriera, durante il quale l'artista intende rivolgere un saluto al pubblico.

