Maestra d asilo licenziata aveva un canale OnlyFans Lei Faccio ricorso

Maestra d’asilo in una scuola cattolica nel trevigiano, per arrotondare un profilo su OnlyFans. Peccato che, per Elena Maraga, la 29enne protagonista di questa vicenda, le due cose non possono combaciare: la Maestra è stata infatti licenziata “per giusta causa”, come la stessa ha. Trentotoday.it - Maestra d'asilo licenziata, aveva un canale OnlyFans. Lei: "Faccio ricorso" Leggi su Trentotoday.it Di professioned’in una scuola cattolica nel trevigiano, per arrotondare un profilo su. Peccato che, per Elena Maraga, la 29enne protagonista di questa vicenda, le due cose non possono combaciare: laè stata infatti“per giusta causa”, come la stessa ha.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ne parlano su altre fonti: Maestra su OnlyFans, licenziata dalla scuola: Non ho fatto nulla di illegale, prendo una pausa dal mondo della scuola che mi ha deluso; Licenziata la maestra d’asilo che ha un profilo su OnlyFans: “Ingiusto”; OnlyFans, licenziata la maestra d'asilo Elena Maraga; Maestra d'asilo presente su Onlyfans licenziata dalla scuola; Maestra d'asilo licenziata per profilo su OnlyFans, Ingiustizia nei miei confronti.

Riporta ilgazzettino.it: Elena Maraga, la maestra d'asilo licenziata dopo lo scandalo OnlyFans: «Illegittimo, farò ricorso». E cambia avvocato - TREVISO - «Il licenziamento è illegittimo. Certo che farò ricorso». Con che legale? Ancora non si sa, visto che ieri (23 aprile) alle 18 l’avvocato Giorgio Canal ...

ilmessaggero.it scrive: Treviso, licenziata la maestra con le foto osé su Onlyfans - Non c’è redenzione né misericordia nella scuola paritaria cattolica di Varago di Maserada, in provincia di Treviso, dove Elena Maraga, 29 anni, laureata in ...

Risulta da ilmattino.it: Elena Maraga, la maestra su OnlyFans è stata licenziata. Lei: «Commessa un'ingiustizia nei miei confronti» - Elena Maraga, la maestra 29enne che negli scorsi mesi era finita al centro delle polemiche per via della sua attività su OnlyFans, è stata licenziata. L'asilo paritario cattolico ...