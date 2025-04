Madre indagata per la morte della bimba che aveva in grembo L’ipotesi della procura abuso di sostanze

indagata per la morte del feto che aveva in grembo. L’ipotesi della procura è che l’aborto spontaneo della bambina sia stato causato da un abuso di sostanze cannabinoidi e benzodiazepine, assunte dalla donna mentre era incinta. Ci sarebbe stato un distacco di placente durante un “travaglio precipitoso”. È successo qualche giorni fa in provincia di Pordenone.Le indaginiSulla vicenda indaga la polizia, coordinata dai pm. La magistratura, sospettando un "distacco intempestivo massivo di placenta in travaglio precipitoso”, ha indagato la donna e disposto l'autopsia del corpo della neonata. Quotidiano.net - Madre indagata per la morte della bimba che aveva in grembo. L’ipotesi della procura: abuso di sostanze Leggi su Quotidiano.net Pordenone, 24 aprile 2024 – Una donna èper ladel feto cheinè che l’aborto spontaneobambina sia stato causato da undicannabinoidi e benzodiazepine, assunte dalla donna mentre era incinta. Ci sarebbe stato un distacco di placente durante un “travaglio precipitoso”. È successo qualche giorni fa in provincia di Pordenone.Le indaginiSulla vicenda indaga la polizia, coordinata dai pm. La magistratura, sospettando un "distacco intempestivo massivo di placenta in travaglio precipitoso”, ha indagato la donna e disposto l'autopsia del corponeonata.

Cosa riportano altre fonti

