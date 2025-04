Mad Max Fury Road la spiegazione del finale del film

Fury Road, la spiegazione del finale del filmPerché e dove Max Rockatansky se ne va alla fine di Mad Max: Fury Road? È questa la domanda che ci poniamo arrivati alla fine del film diretto da George Miller e interpretato da Tom Hardy. Il film (qui la recensione) inizia con il protagonista che rivela al pubblico che fugge sia dai vivi che dai morti. Nel momento culminante, però, ha legato con un gruppo di rivoluzionari guidati dalla volitiva Imperatrice Furiosa (Charlize Theron). Max svolge con lei un ruolo importante nel rovesciare il leader della Cittadella Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne) e in teoria potrebbe vivere come un re, se lo desiderasse. Invece, intraprende rapidamente un nuovo viaggio. In questo articolo, esploriamo proprio il significato di questo finale.Perché Max non rimane alla Cittadella alla fine di Fury RoadAlla fine del film, la speranza è stata ripristinata per la gente del posto e sia Max che Furiosa sono stati redenti grazie alle loro azioni eroiche.

