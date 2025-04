Lanazione.it - L’uomo del nuovo corso. Un mago della finanza. Uno stadio a suo nome

Un, capace di cavalcare il private equity americano, di fondare società di consulenza finanziaria e di inanellare una lunga serie di incarichi in prestigiose aziende e.unoa lui intitolato. È questo il ritratto che il web offre di Thomas Roberts da Boston. Delarrivato dal Massachusetts per prendersi le redini dello Spezia, si rintraccia quasi tutto. Laurea in economia all’Università di Princeton, un Master of business administration ad Harvard, inizia nel 1989 alla Summit Partners, dove ben presto entra a far parte del comitato esecutivo, fondando nel nel 2010 assieme a un partner la Summit Partners Credit Advisors. Ad e membro del cda di Summit fino al 2017, consulente Senior fino al 2018, è stato consigliere di amministrazione di oltre trenta società, sette delle quali quotate in borsa, tra cui Pacer Electronics, Saber Software e vente-privee.