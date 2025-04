Iltempo.it - Luoghi comuni e frasi fatte. Quel discorso da TikTok di Schlein

Ci sono momenti in cui la distanza tra le intenzioni e il risultato si fa imbarazzante. Ildi Ellyieri in Parlamento, in ricordo di Papa Francesco, ne è l'esempio più eloquente. Poteva essere l'occasione per dire qualcosa di vero, di profondo, di personale. Invece abbiamo assistito a un esercizio scolastico, un patchwork di, come se bastasse pronunciare parole di compassione per accreditarsi come interpreti del pensiero di un Papa che ha sempre rifiutato la superficie, pur nell'oggettiva confusione di molti messaggi portati avanti. Il Papa è morto, ma la politica per dirsi viva avrebbe bisogno di opposizioni capaci di leggere il tempo presente, non di inseguire il consenso dietro il paravento di una retorica dalla facile lacrimuccia, perché il tempo che viviamo è un tempo di sfide pericolose e violente.