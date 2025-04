L Unione Europea riduce le importazioni di gas russo al 19 nel 2024

L'Unione Europea ha ridotto le sue importazioni di gas russo "da oltre il 45% nel 2021 al 19% nel 2024, sostituendolo con alternative come il gas naturale liquefatto o il gas da gasdotto proveniente dalla Norvegia. Con la fine del transito del gas" proveniente da Mosca "attraverso l'Ucraina, a inizio del 2025, la quota potrebbe scendere al 13% quest'anno". Sono le cifre indicate dal commissario europeo per l'energia, Dan Jorgensen, rispondendo a una interrogazione scritta dell'europarlamentare di Ecr Adam Bielan sulla futura roadmap per lo stop ai combustibili fossili russi attesa il 6 maggio.Jorgensen ha ammesso che i combustibili russi, in particolare il gas, "rimangono nel mix energetico dell'Ue" e ha confermato il lavoro in corso sulla tabella di marcia per "porre fine alle importazioni di energia dalla Russia".

