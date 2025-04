L’ultima casa a sinistra 2009 come finisce spiegazione finale

L'ultima casa a sinistra è un film del 2009 diretto da Dennis Iliadis, che va in onda su Italia 2 il 25 aprile 2025 alle ore 21.15 e il 26 aprile alle ore 23.15. La trama segue la storia di due giovani ragazze che si recano a un concerto. Lungo la strada si imbattono in una gang violenta. Il leader del gruppo, Krug, decide di violentarle e ucciderle. Dopo di che, la gang trova rifugio nella casa di due coniugi, inconsapevoli che sono i genitori di una delle due vittime. La coppia, dopo aver scoperto che quelli sono gli assassini della figlia, decidono di vendicarsi.

La trama del film L'ultima casa a sinistra inizia con Krug Stillo, un criminale psicopatico che riesce a fuggire dal carcere con l'aiuto di Sadie (la sua fidanzata) e Francis (suo fratello).

