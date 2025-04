Luis Henrique Inter il Bayern Monaco fa dietrofront per via di Kompany strada spianata per i nerazzurri Il punto

Luis Henrique Inter, il Bayern Monaco fa dietrofront per via di Kompany: strada spianata per i nerazzurri? Il punto sull’esterno brasilianoNon è un mistero il fatto che gli uomini del calciomercato Inter siano sulle tracce di Luis Henrique. L’esterno brasiliano classe 2001 del Marsiglia è finito nei radar dei nerazzurri soprattutto da quando Roberto De Zerbi gli ha fatto cambiare ruolo, passando da esterno sinistro d’attacco a esterno destro a tutta fascia nel 3-4-3. Tra i club Interessati al giocatore c’è anche il Bayern Monaco, che risulta però ben più defilato rispetto alla squadra nerazzurra.Secondo le informazioni del portale tedesco Tz, infatti, al contrario di quanto era trapelato nei giorni scorsi, il Bayern Monaco, nella persona del tecnico Vincent Kompany, non sarebbe convinto di fare un investimento per l’ex Botafogo. Internews24.com - Luis Henrique Inter, il Bayern Monaco fa dietrofront per via di Kompany: strada spianata per i nerazzurri? Il punto Leggi su Internews24.com , ilfaper via diper i? Ilsull’esterno brasilianoNon è un mistero il fatto che gli uomini del calciomercatosiano sulle tracce di. L’esterno brasiliano classe 2001 del Marsiglia è finito nei radar deisoprattutto da quando Roberto De Zerbi gli ha fatto cambiare ruolo, passando da esterno sinistro d’attacco a esterno destro a tutta fascia nel 3-4-3. Tra i clubessati al giocatore c’è anche il, che risulta però ben più defilato rispetto alla squadra nerazzurra.Secondo le informazioni del portale tedesco Tz, infatti, al contrario di quanto era trapelato nei giorni scorsi, il, nella persona del tecnico Vincent, non sarebbe convinto di fare un investimento per l’ex Botafogo.

