Luciano Darderi batte Halys e sorride all’esordio a Madrid

Con un doppio 6-4 arriva il primo successo dial Masters 1000 di. Sconfitto il francese Quentinin un’ora e 14 minuti per stabilire un appuntamento con Frances Tiafoe al secondo turno, e sarà un confronto interessante quello con l’americano testa di serie numero 16.Subito grande lotta nel primo game, ed è quella che va a premiareperché c’è il break immediato alla prima chance possibile. Più carico in queste fasi iniziali l’italoargentino, o almeno questo è quel che si vede fino al sesto game, quando arrivano le prime due chance di controbreak per, sventate. Non accade questo sul 4-3, quando il francese effettivamente riesce nel recupero, e a 15. Si tratta però solo di un momento: sul 4-4 arrivano prima lo 0-40, poi il rientro die quindi il nuovo break dialla quarta chance.