Lucchesi nel mondo Commozione e molti ricordi Bergoglio uno di noi

Lucchesi nel mondo. La morte di Papa Francesco ha colpito anche la comunità lucchese sparsa ai quattro angoli della terra, a cominciare da quella argentina che aveva salutato con entusiasmo e orgoglio la sua elezione a pontefice. Nella sede centrale dei Lucchesi nel mondo sopra Porta San Pietro si respira un clima particolare, come spiega la presidente Ilaria Del Bianco. Tante manifestazioni di cordoglio, tante testimonianze, tanti ricordi. E la sensazione di un vuoto. "Arrivano tante testimonianze di cordoglio – conferma – a cominciare dall'Argentina dove la sua elezione fu salutata con grande entusiasmo dalla nostra comunità. La nostra sede centrale si unisce al cordoglio di tutti quelli che ci hanno scritto e si unisce al dispiacere per la perdita di un Papa che ha avuto nel cuore la storia dell'emigrazione.

