Lotta Scudetto Crespo Lo scivolone dell’Inter a Bologna rende il campionato più affascinante

Lotta Scudetto, Crespo: «Lo scivolone dell'Inter a Bologna rende il campionato più affascinante» Le parole dell'ex attaccante nerazzurroDurante la presentazione dell'Accademia Futbol Argentino, l'ex attaccante nerazzurro, Hernan Crespo, ha parlato cosi del duello Scudetto tra Napoli ed Inter:«Come vedo questo duello Scudetto tra Inter e Napoli? È complicato . Intanto facciamo i complimenti al Napoli per quello che sta facendo. Sicuramente non ci si aspettava questo scivolone a Bologna da parte dell'Inter, ma rende il campionato più affascinante. Negli ultimi anni il Napoli è stato molto competitivo, soprattutto nell'anno dello Scudetto. Poi quello dopo è stato normale dopo l'euforia e adesso è ancora lì a Lottare. Per il calcio italiano avere il Napoli che Lotta è importantissimo

