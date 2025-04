L orrore nel appartamento di famiglia trovati tre corpi senza vita

nella tarda mattinata del 24 aprile sono stati trovati tre corpi senza vita in un appartamento nella frazione di Marzaglia (Modena). Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo per svolgere gli accertamenti del caso. L'ipotesiI cadaveri sono stati scoperti. Today.it - L'orrore nell'appartamento di famiglia: trovati tre corpi senza vita Leggi su Today.it a tarda mattinata del 24 aprile sono statitrein una frazione di Marzaglia (Modena). Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo per svolgere gli accertamenti del caso. L'ipotesiI cadaveri sono stati scoperti.

