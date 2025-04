Lorenzo Finn buone risposte dalla Primavera Il calendario delle prossime gare prima del Giro U23

Lorenzo Finn si è reso protagonista di un’ottima primavera, alternandosi tra l’attività da professionista e quella da under 23. Il 18enne ligure è salito subito sul podio al suo esordio da pro’, correndo da protagonista il Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria: correndo con la maglia azzurra, alla prima uscita di Marco Villa nel ruolo di Commissario Tecnico, ha portato via l’attacco decisivo con Luca Colnaghi e Davide Bais, chiudendo poi al terzo posto in volata.A seguire un’intensa settimana da under 23 con la maglia della Red Bull-BORA-hansgrohe: ottimo quinto posto alla Liegi-Bastogne-Liegi di categoria, giungendo a otto secondi dal vincitore (il belga Jarno Widard) nel gruppetto regolando da Simone Gualdi (terzo); eccezionale vittoria al prestigiosissimo Giro del Belvedere e seconda piazza al quotato Palio del Recioto (grande rimonta sull’attaccante Lorenzo Nespoli, che ha conservato un margine di sette secondi). Oasport.it - Lorenzo Finn, buone risposte dalla Primavera. Il calendario delle prossime gare prima del Giro U23 Leggi su Oasport.it si è reso protagonista di un’ottima, alternandosi tra l’attività da professionista e quella da under 23. Il 18enne ligure è salito subito sul podio al suo esordio da pro’, correndo da protagonista ildella Città Metropolitana di Reggio Calabria: correndo con la maglia azzurra, allauscita di Marco Villa nel ruolo di Commissario Tecnico, ha portato via l’attacco decisivo con Luca Colnaghi e Davide Bais, chiudendo poi al terzo posto in volata.A seguire un’intensa settimana da under 23 con la maglia della Red Bull-BORA-hansgrohe: ottimo quinto posto alla Liegi-Bastogne-Liegi di categoria, giungendo a otto secondi dal vincitore (il belga Jarno Widard) nel gruppetto regolando da Simone Gualdi (terzo); eccezionale vittoria al prestigiosissimodel Belvedere e seconda piazza al quotato Palio del Recioto (grande rimonta sull’attaccanteNespoli, che ha conservato un margine di sette secondi).

