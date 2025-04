L’omaggio di ApP al cippo dedicato ai partigiani Gatti e Alberici

cippo di Piazzale Velleia in ricordo dei Martiri della Libertà Renato Gatti e Carlo Alberici, in. Ilpiacenza.it - L’omaggio di ApP al cippo dedicato ai partigiani Gatti e Alberici Leggi su Ilpiacenza.it Alternativa per Piacenza, come da tre anni a questa parte, nell'ambito dell'iniziativa "Un fiore nelle strade della resistenza", patrocinata da Anpi, ha voluto rendere doveroso omaggio floreale aldi Piazzale Velleia in ricordo dei Martiri della Libertà Renatoe Carlo, in.

