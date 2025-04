Logan Paul Abbiamo offerto 1 milione di dollari a Steve Austin per vestirsi da bottiglia di Prime a WrestleMania

Paulsive, l’ex campione degli Stati Uniti Logan Paul ha condiviso un aneddoto curioso su “Stone Cold” Steve Austin. A quanto pare, il team di Paul avrebbe offerto alla leggenda della WWE ben un milione di dollari per presentarsi a WrestleMania vestito da bottiglia di Prime, il celebre drink energetico ormai da qualche anno sponsor della WWE.“Abbiamo offerto a Steve un milione di dollari per stare nella bottiglia di Prime, ma non lo ha fatto” Ha raccontato Paul, che ha poi immaginato cosa sarebbe successo se Stone Cold avesse accettato la proposta“Immagina se gli avessimo dato un milione e mezzo, si fosse alzato con le bottiglie di Prime, le avesse sbattute insieme e le avesse bevute.” Ha affermato Logan Paul, che ha successivamente detto che, per quanto sensazionale, sarebbe stato improbabile“Non è quel tipo di persona. Zonawrestling.net - Logan Paul: “Abbiamo offerto 1 milione di dollari a Steve Austin per vestirsi da bottiglia di Prime a WrestleMania” Leggi su Zonawrestling.net Durante una recente puntata del podcast Imsive, l’ex campione degli Stati Unitiha condiviso un aneddoto curioso su “Stone Cold”. A quanto pare, il team diavrebbealla leggenda della WWE ben undiper presentarsi avestito dadi, il celebre drink energetico ormai da qualche anno sponsor della WWE.“undiper stare nelladi, ma non lo ha fatto” Ha raccontato, che ha poi immaginato cosa sarebbe successo se Stone Cold avesse accettato la proposta“Immagina se gli avessimo dato une mezzo, si fosse alzato con le bottiglie di, le avesse sbattute insieme e le avesse bevute.” Ha affermato, che ha successivamente detto che, per quanto sensazionale, sarebbe stato improbabile“Non è quel tipo di persona.

