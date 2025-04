Lobotka Napoli squadra vera Siamo primi ma serve ancora fame e concentrazione

Lobotka: «Napoli squadra vera. Siamo primi, ma serve ancora fame e concentrazione»">Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, Stanislav Lobotka ha fatto il punto sul momento del Napoli, analizzando la vittoria contro il Monza, il valore del gruppo e l’obiettivo scudetto. Il centrocampista slovacco, tra i leader tecnici e mentali della rosa, ha ribadito la forza della squadra e l’importanza di restare concentrati fino all’ultima giornata.«Monza-Napoli? Sono stati ovviamente tre punti importanti, anche se sappiamo che avremmo potuto giocare meglio» – ha spiegato Lobotka – «Questo però fa parte del gioco: cerchiamo di fare sempre del nostro meglio, soprattutto alla fine della stagione, ed ogni punto è importante. Siamo felici della vittoria, ma sappiamo di poter fare di meglio e sicuramente lo faremo». Napolipiu.com - Lobotka: «Napoli squadra vera. Siamo primi, ma serve ancora fame e concentrazione» Leggi su Napolipiu.com : «, ma»">Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, Stanislavha fatto il punto sul momento del, analizzando la vittoria contro il Monza, il valore del gruppo e l’obiettivo scudetto. Il centrocampista slovacco, tra i leader tecnici e mentali della rosa, ha ribadito la forza dellae l’importanza di restare concentrati fino all’ultima giornata.«Monza-? Sono stati ovviamente tre punti importanti, anche se sappiamo che avremmo potuto giocare meglio» – ha spiegato– «Questo però fa parte del gioco: cerchiamo di fare sempre del nostro meglio, soprattutto alla fine della stagione, ed ogni punto è importante.felici della vittoria, ma sappiamo di poter fare di meglio e sicuramente lo faremo».

