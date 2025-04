Inter-news.it - Lobotka lancia la sfida all’Inter: «Tutto nelle nostre mani. Napoli ci crede»

Stanislavha parlato della corsa scudetto, di cui ilcostituisce uno dei protagonisti insieme. Lo slovacco ha sottolineato dire fortemente nella vittoria finale.FIDUCIA – Stanislavè intervenuto alle frequenze di Radio CrC sul tema della lotta per il titolo di Campione d’Italia, con ilmomentaneamente primo insieme. Il calciatore dei partenopei ha fatto un quadro della situazione attuale, indicando quanto la sua squadra creda nel raggiungimento dello storico traguardo rappresentato dal quarto scudetto della propria storia: «Ilè primo, ciò è importante per me, la squadra e la città. Abbiamo un sogno, vogliamo realizzarlo. Per farlo, bisognerà pensare solo allepartite, vedendo poi a fine stagione dove saremo arrivati».sul suo ruolo alIL RAGIONAMENTO –ha poi proseguito: «Personalmente sento una forma di responsabilità, dato che sono qui da più di cinque anni.