Lobotka avvisa l’Inter Abbiamo una grande occasione questo è il nostro obiettivo

si è espresso sul momento del, le dichiarazioni del centrocampista sul momento dei campani e sulla corsa scudettoha detto la sua sulla sfida scudetto tra Napoli e Inter, le dichiarazioni del centrocampista dei campani. Le parole riprese da Tmw:LE PAROLE – «Sento la responsabilità, perché sono qui da più di cinque anni. Ogni giorno lavoro per aiutare la squadra, cerco di essere leader in campo. Quandola palla cerco di dare una mano a tutti per vincere la partita. Noi siamo davvero un’ottima squadra, sia in campo che soprattutto fuori dal campo:è molto importante per me. Penso cheunaopportunità e dobbiamo solo continuare ad andare avanti. Anche in partita, quando magari non stiamo giocando bene, sappiamo di poter fare affidamento l’uno sull’altro»IL MOMENTO – «Essere primi è importante per me, per la squadra, ma soprattutto per Napoli: possiamo di nuovo sognare, è tutto nelle nostre mani.