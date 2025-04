Lo studio della lingua dei segni all’interno del progetto io leggo perché…alla ricerca del senso perduto

progetto didattico “Io leggo perché.alla ricerca del senso perduto”, curato dagli studenti e dai docenti del Liceo Guglielmo Marconi di Parma, con il contributo di Fondazione Cariparma, e giunto al suo secondo anno, va sicuramente. Parmatoday.it - Lo studio della lingua dei segni all’interno del progetto “io leggo perché…alla ricerca del senso perduto” Leggi su Parmatoday.it Tra i percorsi più interessanti avviati nell’ambito del macro-didattico “Ioperché.alladel”, curato dagli studenti e dai docenti del Liceo Guglielmo Marconi di Parma, con il contributo di Fondazione Cariparma, e giunto al suo secondo anno, va sicuramente.

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Se ne parla anche su altri siti: Lo studio della lingua dei segni all’interno del progetto “Io leggo perché…alla ricerca del senso perduto”; Appartenenza e protagonismo. La Lingua dei segni come mezzo di inclusione; Corsi di lingua dei segni anche per i baristi di Alimenta; In Toscana, aperitivo in Lingua dei Segni Italiana con docenti e studenti del Carducci di Piombino; Imparare la lingua dei segni italiana per una società più accessibile.

Lo riporta politicamentecorretto.com: Lo studio della lingua dei segni all’interno del progetto “Io leggo perché…alla ricerca del senso perduto” - politicamentecorretto.com - Lo studio della lingua dei segni all’interno del progetto “Io leggo perché…alla ricerca del senso perduto” ...

Risulta da buonenotizie.it: Lingua dei segni e intelligenza artificiale per una comunicazione accessibile - Un traduttore per la lingua ... Segni (LIS) in testo scritto e voce. Un passo avanti decisivo per abbattere le barriere comunicative tra persone sorde e udenti, rendendo più accessibili la vita ...

Segnala quotidianosanita.it: Studente universitario molisano sordo: “Studio in Abruzzo. Regione riconosca Lingua dei Segni” - Pronta la risposta di Romagnuolo (Lega): “Presenterò proposta in Consiglio” 16 GEN - “In Molise non c’è il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana (Lis). Non è mai stato discusso ...