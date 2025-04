Lo Scientifico Ferraris in gara per dimostrarsi il più sostenibile

Scientifico statale Galileo Ferraris.Le finaliste si contenderanno il titolo di Campione nazionale Green Game 2025 insieme ai premi messi in palio per le prime tre classificate: buoni per l’acquisto di materiale didattico da 750 euro per la vincitrice, 500 per la seconda classificata e 250 euro per la terza. Ilgiorno.it - Lo Scientifico Ferraris in gara per dimostrarsi il più sostenibile Leggi su Ilgiorno.it Ci sarà anche una scuola varesina tra le finaliste dell’edizione 2025 di Green Game, concorso rivolto alle scuole superiori di tutt’Italia e dedicato al tema della sostenibilità. La finalissima si terrà lunedì 5 maggio alle 10 al Palasport Flaminio di Rimini. Il percorso è iniziato a ottobre 2024 con un road show che ha toccato dal vivo le scuole del Piemonte e in modalità digitale tutti gli istituti della penisola. Un viaggio educativo cui hanno partecipato oltre 36mila studenti. Dopo una selezione attenta, sono state scelte le scuole che parteciperanno alla finale nazionale: tra queste il Liceostatale Galileo.Le finaliste si contenderanno il titolo di Campione nazionale Green Game 2025 insieme ai premi messi in palio per le prime tre classificate: buoni per l’acquisto di materiale didattico da 750 euro per la vincitrice, 500 per la seconda classificata e 250 euro per la terza.

