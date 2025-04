Rompipallone.it - Lo lasciano andare al Milan: l’Atletico Madrid ha deciso

Ilpuò esultare per un colpo dai ‘Colchoneros’ che diventa di colpo possibile: gli spagnoli decretano l’addio, rossoneri che drizzano le antennePuò bastare poco, per restituire un po’ di ottimismo e di entusiasmo, nel calcio. Ne sa qualcosa il, improvvisamente rinfrancato dal trionfo nel derby contro l’Inter. I rossoneri si sono regalati, con una grande prestazione e l’affermazione per 3-0 sui cugini, la partecipazione alla finale di Coppa Italia, una ghiotta occasione per provare a conquistare un secondo trofeo stagionale e quanto meno l’accesso all’Europa League.La conferma nelle competizioni europee, anche se non si trattasse della Champions, ormai fuori discussione, avrebbe comunque un impatto positivo e consentirebbe di limitare i danni in questa annata così particolare. Tutto questo, però, non cancella gli errori commessi in precedenza e non cambia più di tanto la sostanza, per il Diavolo, per quanto concerne addii già decisi e cambiamenti importanti da effettuare.