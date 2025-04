Livorno divieto di balneazione dalla Terrazza Mascagni fino alla Bellana dopo le indagini di Arpat

Livorno Luca Salvetti ha disposto il divieto di balneazione dalla Terrazza Mascagni (da dove vi è la striscia di cemento) fino alla Bellana, compreso il tratto di mare "Nettuno". Questo quanto si legge nell'ordinanza 148 firmata oggi, giovedì 24 aprile. La decisione è stata presa a. Livornotoday.it - Livorno, divieto di balneazione dalla Terrazza Mascagni fino alla Bellana dopo le indagini di Arpat Leggi su Livornotoday.it Il sindaco diLuca Salvetti ha disposto ildi(da dove vi è la striscia di cemento), compreso il tratto di mare "Nettuno". Questo quanto si legge nell'ordinanza 148 firmata oggi, giovedì 24 aprile. La decisione è stata presa a.

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Cosa riportano altre fonti: Livorno, divieto di balneazione dalla Terrazza Mascagni fino alla Bellana dopo le indagini di Arpat; Divieto di Balneazione: questa la situazione in città; Divieto di balneazione dopo le forti piogge: ecco dove non si può fare il bagno; Livorno, dopo il maltempo scatta il divieto di balneazione: ecco dove; Revocati i divieti preventivi di balneazione disposti la scorsa settimana.

Da livornotoday.it: Estate 2025, niente balneazione nei porticcioli e alla spiaggia del Felciaio: ecco dove è vietato fare il bagno a Livorno - Livorno, tutti i divieti in balneazione in vigore per l'estate 2025 Porto di Livorno (zona portuale) che ricomprende gli specchi acquei entro le opere di protezione portuale, il settore di ingresso ed ...

Scrive livornopress.it: Divieto di balneazione stagione 2025, emanata ordinanza 135/2025 - Livorno, 11 aprile 2025 – Come ogni anno il Sindaco, adempiendo alla normativa nazionale (D. Lgs. 116/2008) e alla normativa regionale (Decreto Dirig.le 6157/2025), ha emanato in data odierna l’ordina ...

Si legge su livornopress.it: Castiglioncello: divieti di balneazione a Crepatura e Marradi - Interdetta a scopo precauzionale la balneazione nelle zone Baia di Crepatura e Castiglioncello Pineta Marradi Est. Il divieto è sancito da un’ordinanza firmata dal vicesindaco Mario Settino sulla base ...