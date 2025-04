LIVE Perugia Civitanova Superlega volley 2025 in DIRETTA tutto in una notte Chi vince raggiunge Trento in finale

DIRETTA LIVE
20.26: Le formazioni vedono Civitanova con Boninfante al palleggio, Lagumdzija opposto, Chinenyeze e Podrascanin al centro, Bottolo e Nikolov schiacciatori e Bisotto libero.
20.24: Il verdetto arriverà solo al termine di una sfida che si preannuncia tesissima e combattuta, dove conteranno non solo la qualità tecnica, ma anche nervi saldi e cuore. Perugia avrà il supporto del proprio pubblico, ma dovrà superare le incertezze delle ultime uscite. Civitanova, invece, arriva sulle ali dell'entusiasmo e con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere, ma molto da guadagnare.
20.22: Dall'altra parte, la Sir è sembrata spenta e poco incisiva. I problemi in contrattacco e una certa fatica a contrastare la fisicità avversaria hanno evidenziato qualche crepa.

