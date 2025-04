LIVE Perugia Civitanova 1 3 Superlega volley 2025 in DIRETTA la Lube ribalta gli umbri e va in finale con Trento

22.59: Cosa hanno fatto questi ragazzi terribile di Civitanova! Dopo la vittoria in Coppa Italia tornano in finale nei playoff di Superlega, tornano in Champions League e andranno a giocarsi lo scudetto con Trento!22-25 LA Lube E' IN finaleEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Errore di Ben Tara al servizio!22-24 Errore al servizio Civitanova21-24 Primo tempo Gargiulo!21-23 Errore al servizio Civitanova20-23 Primo tempo Gargiulo20-22 Murooooooooooooooooooooo Nikolooooooooooooooooov20-21 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Bottoloooooooooooooooooooooooooo20-20 Mano out Nikolov da zona 4. Non molla Civitanova!20-19 Errore al servizio Perugia20-18 Mano out Plotnytskyi da zona 419-18 Ancora un miracolo di Ishikawa da zona 4 dopo ricezione sbagliata da Perugia18-18 Primo tempo Gargiulo18-17 Che azioneeeeeeeeeeeeee! La chiude Solè con un tocco in primo tempo17-17 Murooooooooooooooooooooo Bottoloooooooooooooooooooo su Herrera17-16 Diagonale di Lagumdzija da seconda linea17-15 Mano out Ishikawa da zona 416-15 Muroooooooooooooooooooooo Chinenyezeeeeeeeeeeeeeeeeee16-14 La pipe di Bottolo16-13 Ishikawa vincente da zona 4.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-25 Decisivo Semeniuk! Il polacco piazza il mano out da zona 4 e Perugia si porta avanti 2-1 23-24 Civitanova spreca e Semeniuk da zona 4 ne approfitta con un attacco tra muro e rete 23-23 La parallela di Loeppky da zona 4 e siamo pari! 22-23 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Bottoloooooooooooooooooooooooo 21-23 Diagonale di Lagumdzija da zona 4 20-23 Out Lagumdzija da zona 4 20-22 La pipe di Semeniuk 20-21 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno! Benvenuti e benvenute alla diretta live testuale del match tra Perugia e Civitanova, sfida valevole per gara 1 delle semifinali scudetto di SuperLega. Si fa sul serio: sfida stellare tra i campioni in carica e la Lube che sogna in grande. Semaforo verde alle 20.30. La Lube Civitanova ha chiuso la regular season al terzo posto, a 9 distanze da Perugia (57 punti al pari con l'Itas Trentino).

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Parallòela di Ben Tara da seconda linea 21-25 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ben Taraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Break di 9-2 per Perugia, che ha mandato in tilt la ricezione di Civitanova ed ha ribaltato la situazione 21-24 Muroooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 21-23 Errore al servizio Civitanova 21-22 Vincente Nikolov da zona 4 20-22 Out Lagumdzija da seconda linea 20-21 Palla spinta di Semeniuk sulle mani del muro da zona 4 20-20 Primo ...

