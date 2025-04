LIVE Judo Europei 2025 in DIRETTA Subito Toniolo per il bronzo Poi Lombardo e Avanzato

DIRETTA LIVE16.13. Aggressiva l’israeliana che non riesce però ad immobilizzare Toniolo, brava a divincolarsi16.11: E’ il momento della prima azzurra sul tatami, Veronica Toniolo che affronta la israeliana Nelson Levy16.09: La prima medaglia di oggi va al collo della francese Martha Fawal che supera la croata Perisic16.04: Yuko di Fawaz16.01: La prima finale in programma oggi è la sfida per il bronzo della categoria -57 kg tra la croata Perisic e la francese Fawaz15.58: Queste le finali della categoria -73 kg uomini:FINALE PER L’ORO: IJF Danil LAVRENTEV ITA Manuel LombardoFINALI PER IL bronzo: FRA Joan-Benjamin GABA GEO Lasha SHAVDATUASHVILIHUN Daniel SZEGEDI AZE Rashid MAMMADALIYEV15.56: Queste le finali della categoria -63 kg:FINALE ORO: CZE Renata ZACHOVA FRA Clarisse AGBEGNENOUFINALI bronzo: ITA Carlotta Avanzato AUT Lubjana PIOVESANANED Joanne VAN LIESHOUT FRA Manon DEKETER15. Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Subito Toniolo per il bronzo! Poi Lombardo e Avanzato Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.13. Aggressiva l’israeliana che non riesce però ad immobilizzare, brava a divincolarsi16.11: E’ il momento della prima azzurra sul tatami, Veronicache affronta la israeliana Nelson Levy16.09: La prima medaglia di oggi va al collo della francese Martha Fawal che supera la croata Perisic16.04: Yuko di Fawaz16.01: La prima finale in programma oggi è la sfida per ildella categoria -57 kg tra la croata Perisic e la francese Fawaz15.58: Queste le finali della categoria -73 kg uomini:FINALE PER L’ORO: IJF Danil LAVRENTEV ITA ManuelFINALI PER IL: FRA Joan-Benjamin GABA GEO Lasha SHAVDATUASHVILIHUN Daniel SZEGEDI AZE Rashid MAMMADALIYEV15.56: Queste le finali della categoria -63 kg:FINALE ORO: CZE Renata ZACHOVA FRA Clarisse AGBEGNENOUFINALI: ITA CarlottaAUT Lubjana PIOVESANANED Joanne VAN LIESHOUT FRA Manon DEKETER15.

