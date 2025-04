LIVE Bellucci Dzumhur 6 4 ATP Madrid in DIRETTA l’azzurro conquista il primo set

DIRETTA LIVE 12:12 Lunga pausa in quanto Bellucci ha abbandonato il campo chiedendo il toilet break.SECONDO SET6-4 primo SET Bellucci! Con il suo primo ACE l’azzurro conquista il primo parziale.AD-40 SET POINT Bellucci! E’ lungo il dritto in chop difensivo di Dzumhur.40-40 Scambio interminabile condotto con coraggio dall’azzurro, che piega la difesa dell’avversario a suon di rovesci. Parità.30-40 Palla del controbreak Dzumhur. Scappa via il dritto in uscita dal servizio di Mattia.30-30 A metà rete il rovescio dell’italiano.30-15 Prima vincente del lombardo.15-15 Servizio e dritto incrociato ben giocato dall’azzurro.0-15 Rovescio in back incrociato insidiosissimo del bosniaco.4-5 Game Dzumhur. Non passa la risposta di rovescio di Bellucci, che dopo il cambio di campo servirà per il set. Oasport.it - LIVE Bellucci-Dzumhur 6-4, ATP Madrid in DIRETTA: l’azzurro conquista il primo set Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:12 Lunga pausa in quantoha abbandonato il campo chiedendo il toilet break.SECONDO SET6-4SET! Con il suoACEilparziale.AD-40 SET POINT! E’ lungo il dritto in chop difensivo di.40-40 Scambio interminabile condotto con coraggio dal, che piega la difesa dell’avversario a suon di rovesci. Parità.30-40 Palla del controbreak. Scappa via il dritto in uscita dal servizio di Mattia.30-30 A metà rete il rovescio dell’italiano.30-15 Prima vincente del lombardo.15-15 Servizio e dritto incrociato ben giocato dal.0-15 Rovescio in back incrociato insidiosissimo del bosniaco.4-5 Game. Non passa la risposta di rovescio di, che dopo il cambio di campo servirà per il set.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Approfondimenti da altre fonti: Tennis Tracker, tutti gli incontri di giornata live; Italiani in campo domenica 6 aprile: finali per Darderi e Cobolli, Bellucci e Arnaldi a Montecarlo (tutti LIVE su dalle 13); Tennis Tracker, tutti gli incontri di giornata live; Tennis oggi · Italiani al Madrid Open 2025: programma partite, orario e dove vedere; Atp Madrid, il programma di oggi: partite e orari.

oasport.it scrive: LIVE Bellucci-Dzumhur, ATP Madrid in DIRETTA: il lombardo a caccia del primo successo nella capitale spagnola - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell'ATP Masters 1000 di Madrid tra ...

Lo riporta ftw.usatoday.com: How to Watch Damir Dzumhur vs. Mattia Bellucci at the 2025 Mutua Madrid Open: Live Stream, TV Channel - Find out how to watch, live stream, TV channel, tournament information, & more for Damir Dzumhur vs. Mattia Bellucci at the 2025 Mutua Madrid Open.

Secondo oasport.it: LIVE Cobolli-Dzumhur 6-3, 6-0, ATP Bucarest 2025 in DIRETTA: azzurro in finale in un’ora di gioco! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CARBALLES BAENA DALLE 14.00 Si chiude qui la DIRETTA LIVE del match tra Cobolli e ...