LIVE Bellucci Dzumhur 5 4 ATP Madrid in DIRETTA l’azzurro serve per il set

DIRETTA LIVE 0-15 Rovescio in back incrociato insidiosissimo del bosniaco.4-5 Game Dzumhur. Non passa la risposta di rovescio di Bellucci, che dopo il cambio di campo servirà per il set.AD-40 Ottimo rovescio in uscita dal servizio del tennista di Sarajevo.40-40 Decolla il dritto in uscita dal servizio del balcanico. Parità.40-30 In corridoio il dritto inside out del lombardo.30-30 Spettacolare dritto lungolinea in corsa vincente di Mattia.30-15 E’ lunga la risposta di rovescio dell’italiano.15-15 Secondo doppio fallo del bosniaco.15-0 Fuori misura il rovescio incrociato dell’azzurro.5-3 Game Bellucci. Servizio e dritto! Dzumhur serve ora per restare nel set.AD-40 Servizio, dritto e smash a rimbalzo a segno per Mattia.40-40 Di un soffio out la risposta di rovescio del tennista di Sarajevo. Oasport.it - LIVE Bellucci-Dzumhur 5-4, ATP Madrid in DIRETTA: l’azzurro serve per il set Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Rovescio in back incrociato insidiosissimo del bosniaco.4-5 Game. Non passa la risposta di rovescio di, che dopo il cambio di campo servirà per il set.AD-40 Ottimo rovescio in uscita dal servizio del tennista di Sarajevo.40-40 Decolla il dritto in uscita dal servizio del balcanico. Parità.40-30 In corridoio il dritto inside out del lombardo.30-30 Spettacolare dritto lungolinea in corsa vincente di Mattia.30-15 E’ lunga la risposta di rovescio dell’italiano.15-15 Secondo doppio fallo del bosniaco.15-0 Fuori misura il rovescio incrociato del.5-3 Game. Servizio e dritto!ora per restare nel set.AD-40 Servizio, dritto e smash a rimbalzo a segno per Mattia.40-40 Di un soffio out la risposta di rovescio del tennista di Sarajevo.

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Altre fonti ne stanno dando notizia: Tennis oggi · Italiani al Madrid Open 2025: programma partite, orario e dove vedere; Atp Madrid, il programma di oggi: partite e orari; LIVE Bellucci-Dzumhur, ATP Madrid in DIRETTA: l’azzurro in campo dalle 11.00; Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Giovedì 24 Aprile 2025; Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari 24 aprile, ordine degli incontri, tv, streaming.

Segnala oasport.it: LIVE Bellucci-Dzumhur, ATP Madrid in DIRETTA: il lombardo a caccia del primo successo nella capitale spagnola - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell'ATP Masters 1000 di Madrid tra ...

Da ftw.usatoday.com: How to Watch Damir Dzumhur vs. Mattia Bellucci at the 2025 Mutua Madrid Open: Live Stream, TV Channel - Find out how to watch, live stream, TV channel, tournament information, & more for Damir Dzumhur vs. Mattia Bellucci at the 2025 Mutua Madrid Open.

Come scrive oasport.it: LIVE Bellucci-Herbert 6-2 7-5, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: l’azzurro vola ai quarti di finale - 14:40 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Bellucci-Herbert ... un’ora e 35 minuti di gioco. MATTIA BELLUCCI b. PIERRE-HUGUES HERBERT 6-2 7-5! Con un servizio vincente l’azzurro ...