LIVE Arnaldi Coric 4 6 6 4 7 5 ATP Madrid 2025 in DIRETTA il ligure vince la battaglia mentale e si regala Djokovic

DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della 'remuntada' madrilena di Matteo Arnaldi, che affronterà sabato Nole Djokovic. Un saluto sportivo! 19:11 Vittoria che dà tantissima fiducia in vista del secondo turno che si giocherà nella giornata di sabato contro Novak Djokovic sul Manolo Santana Stadium. Vedremo se l'azzurro si potrà giocare le chance di impresa: molto dipenderà anche dalle condizioni in cui si presenterà il 22 volte campione Slm. 19:10 Statistiche degli ace che premia Arnaldi, che ne ha messi a segno ben 13 contro i 5 di Coric. Tre doppi falli pesantissimi, e tutti in momenti importanti per Coric. Quattro per l'azzurro. Con la prima l'azzurro vince il 73% dei punti, stesso numero del croato, con la seconda 56% Arnaldi e 38% Coric. 19:09 L'azzurro ha iniziato regalando il break, il primo dell'incontro, sul 2-2 del set d'apertura.

