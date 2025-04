LIVE Arnaldi Coric 4 6 6 4 6 5 ATP Madrid 2025 in DIRETTA nuova chance di chiudere per l’azzurro ma sul servizio del rivale

DIRETTA LIVE30-0 Prima di Coric su cui risponde il ligure, lo scambio parte e colpisce un grandissimo vincente inside in di dritto!15-0 IN COMANDO, con il dritto aveva praticamente già fatto punto Arnaldi: ha messo larga clamorosamente la comodissima volèe. Sopra la rete.6-5 Prima vincente e gioco Arnaldi!40-15 Per fortuna non risponde sulla seconda di rovescio, il suo colpo, Coric.30-15 Passa con il dritto il croato, punto spettacolare in cui è successo di tutto, compresa una clamorosa non chiusura di Coric.30-0 Caccia fuori di metri il dritto di Coric. Che errore.15-0 Con il dritto anomalo vincente Arnaldi si riporta avanti nella partita!5-5 Addirittura a zero l'ex campione di Cincinnati.40-0 servizio e dritto.30-0 Errore di dritto del ligure, che si è improvvisamente ri-contratto.

