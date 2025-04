LIVE Arnaldi Coric 4 6 6 4 2 1 ATP Madrid 2025 in DIRETTA l’azzurro è avanti nella partita finale

DIRETTA LIVE15-30 C’è! Prima slice vincente.0-30 Stecca di dritto Matteo. Ci siamo, ecco la prima chance del set. Servizio, ci sei?Seconda0-15 Incredibile punto. Arnaldi aveva giocato uno slice senza senso che è restato in campo, Coric ha risposto sulla riga opposta. Poi comodo il dritto.2-2 Servizio vincente.40-30 Erroraccio di dritto di Coric! C’è da sfruttare! Speriamo non entri la prima!40-15 Risposta vincente di rovescio! Tiene vivo il game Matteo.Seconda40-0 Altra prima vincente.30-0 Prima vincente.15-0 Esce il dritto contenitivo di Arnaldi, ha caricato alla grande con il dritto Coric.2-1 Forza! Altra ottima prima di Arnaldi!40-30 Entra alla grande sopra la palla con il dritto il ligure! Forza!30-30 Non risponde di dritto il croato.15-30 Questa la legge molto prima Coric, in più Arnaldi non l’aveva seguita. Oasport.it - LIVE Arnaldi-Coric 4-6, 6-4, 2-1, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: l’azzurro è avanti nella partita finale Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 C’è! Prima slice vincente.0-30 Stecca di dritto Matteo. Ci siamo, ecco la prima chance del set. Servizio, ci sei?Seconda0-15 Incredibile punto.aveva giocato uno slice senza senso che è restato in campo,ha risposto sulla riga opposta. Poi comodo il dritto.2-2 Servizio vincente.40-30 Erroraccio di dritto di! C’è da sfruttare! Speriamo non entri la prima!40-15 Risposta vincente di rovescio! Tiene vivo il game Matteo.Seconda40-0 Altra prima vincente.30-0 Prima vincente.15-0 Esce il dritto contenitivo di, ha caricato alla grande con il dritto.2-1 Forza! Altra ottima prima di!40-30 Entra alla grande sopra la palla con il dritto il ligure! Forza!30-30 Non risponde di dritto il croato.15-30 Questa la legge molto prima, in piùnon l’aveva seguita.

