Lite in centro arriva la polizia e spunta una lama da taglierino scatta denuncia

denunciato dalla polizia di Stato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere al culmine di un diverbio con altre due persone di nazionalità straniera. L'episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 24 aprile 2025, nei pressi di piazza. Brindisireport.it - Lite in centro, arriva la polizia e spunta una lama da taglierino: scatta denuncia Leggi su Brindisireport.it MESAGNE - Un cittadino albanese è statoto dalladi Stato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere al culmine di un diverbio con altre due persone di nazionalità straniera. L'episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 24 aprile 2025, nei pressi di piazza.

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Su questo argomento da altre fonti: Lite in centro, arriva la polizia e spunta una lama da taglierino: scatta denuncia; Lite in centro, arriva la polizia e spunta una lama da taglierino: scatta denuncia; Rissa in centro, paura tra i passanti: quattro uomini fermati dalla polizia. Le foto; Violenta rissa al Sacrario: fuggi fuggi all'arrivo della polizia, tre denunciati | FOTO; Lite in piazza Cittadella a Verona, arriva la polizia e scopre un uomo con mandato d'arresto europeo.

Riporta brindisireport.it: Lite in centro, arriva la polizia e spunta una lama da taglierino: scatta denuncia - Il diverbio ha coinvolto tre persone nei pressi di piazza Vittorio Emanuele II a Mesagne: sul posto gli agenti del locale commissariato ...

Da veneziatoday.it: Ritrovi e liti fra giovani. Tutto registrato dalle telecamere, ma la gente ha paura - Nessuna violenza fra decine di studenti che si trovano di sera. La testimonianza di un papà. Urla e qualche bicchiere di troppo, Pesce: «Alla sorveglianza video non sfugge nulla». Mestre dopo gli ulti ...

Come scrive primamilanoovest.it: Lite a due passi dal centro, due feriti - Intorno alle 22.30 una lite ... dal centro cittadino. Dalle prime informazioni raccolte, pare che a litigare fossero un paio di persone che hanno iniziato prima a discutere e poi ad azzuffarsi.