L’interrogatorio di Bandeh Sono stato nella villa Ricordo di aver mangiato

Bandeh, il 28enne di origini gambiane fermato la sera di Pasqua all’interno della villa di via Randaccio con l’accusa di avere strangolato il collaboratore domestico, mentre i proprietari erano fuori casa, è apparso tranquillo davanti al gip Domenico Santoro per L’interrogatorio di convalida. Bandeh ha raccontato di non sapere nulla di quell’uomo morto in casa, di non ricordare niente, ma si è detto certo di non essere stato lui ad uccidere il 61enne filippino, Angelito Acob Manansala.Bandeh ha raccontato, poi, di avere scavalcato il muro di cinta della villa in stile liberty a due passi dall’Arco della Pace, di essere entrato in casa da una porta-finestra e di aver trascorso dentro la villa diverse ore, mangiando quello che ha trovato in cucina. Poi ha detto di essersi addormentato e di essersi svegliato al momento del rientro del proprietario. Ilgiorno.it - L’interrogatorio di Bandeh: "Sono stato nella villa. Ricordo di aver mangiato" Leggi su Ilgiorno.it di Anna Giorgi MILANO Dawda, il 28enne di origini gambiane fermato la sera di Pasqua all’interno delladi via Randaccio con l’accusa die strangolato il collaboratore domestico, mentre i proprietari erano fuori casa, è apparso tranquillo davanti al gip Domenico Santoro perdi convalida.ha raccontato di non sapere nulla di quell’uomo morto in casa, di non ricordare niente, ma si è detto certo di non esserelui ad uccidere il 61enne filippino, Angelito Acob Manansala.ha raccontato, poi, die scavalcato il muro di cinta dellain stile liberty a due passi dall’Arco della Pace, di essere entrato in casa da una porta-finestra e ditrascorso dentro ladiverse ore, mangiando quello che ha trovato in cucina. Poi ha detto di essersi addormentato e di essersi svegliato al momento del rientro del proprietario.

