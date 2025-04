Linn Rilascia Mille Ferite per Te Un Inno all’Amor Proprio e alla Resilienza

Mille Ferite per te", il nuovo singolo di Linn che potrebbe essere definito un Inno all'Amor Proprio, nato a seguito di un rapporto che ha lasciato solchi profondi nell'anima.Il Nuovo Singolo di Linn: "Mille Ferite per Te"Dal 25 aprile 2025, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Linn, intitolato "Mille Ferite per te". Questo brano rappresenta un'esplosione di emozioni, un Inno potente all'Amor Proprio, scritto in un momento di rabbia e dolore, come risposta a una delusione profonda che ha segnato l'anima dell'artista.Linn descrive il brano come il risultato di un periodo difficile, dove la sofferenza e il bisogno di riaffermare il Proprio valore sono diventati la forza motrice della composizione.

