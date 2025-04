L’incubo in tribunale Accusato di stalking e abusi sul figlioletto Assolto un 47enne

47enne, è finito a processo per una pesante accusa: aver abusato sessualmente del figlio di appena 4 anni, oltre ad aver sottoposto la moglie a stalking. Contestazioni dalle quali il collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Francesco Panchieri, ieri lo ha Assolto, accogliendo la richiesta dell’avvocato difensore Marco Pinotti: "I fatti non sussistono". Opposta la valutazione del pm Valentina Salvi, che aveva chiesto 6 anni e mezzo di condanna. La donna si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Giulia Quadri, mentre l’uomo risulta da tempo non reperibile. Secondo il pm risultavano provate le accuse in base a diversi elementi: "La donna sporse diverse denunce, la prima dopo una vacanza in Marocco nel 2018: si rese conto che il figlio aveva comportamenti sessualizzati, raccolse anche le prime rivelazioni dal bambino e lo portò all’ospedale di Reggio che fece una distinta segnalazione. Ilrestodelcarlino.it - L’incubo in tribunale. Accusato di stalking e abusi sul figlioletto. Assolto un 47enne Leggi su Ilrestodelcarlino.it Lui, marocchino, è finito a processo per una pesante accusa: aver abusato sessualmente del figlio di appena 4 anni, oltre ad aver sottoposto la moglie a. Contestazioni dalle quali il collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Francesco Panchieri, ieri lo ha, accogliendo la richiesta dell’avvocato difensore Marco Pinotti: "I fatti non sussistono". Opposta la valutazione del pm Valentina Salvi, che aveva chiesto 6 anni e mezzo di condanna. La donna si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Giulia Quadri, mentre l’uomo risulta da tempo non reperibile. Secondo il pm risultavano provate le accuse in base a diversi elementi: "La donna sporse diverse denunce, la prima dopo una vacanza in Marocco nel 2018: si rese conto che il figlio aveva comportamenti sessualizzati, raccolse anche le prime rivelazioni dal bambino e lo portò all’ospedale di Reggio che fece una distinta segnalazione.

