Quotidiano.net - L’inclusione inizia dai quartieri . L’esempio di Bologna e Firenze

Leggi su Quotidiano.net

In un’Italia che rincorre gli obiettivi dell’Agenda 2030, alcune città si distinguono per un impegno concreto contro le disuguaglianze., Milano enel 2024 hanno lanciato progetti innovativi che puntano a costruire una società più giusta e inclusiva, trasformando le sfide sociali in occasioni di rinascita collettiva. In un Paese ancora segnato da profonde fratture economiche e culturali, queste città si ergono a modelli di coesione, solidarietà e partecipazione civica.ha avviato il programma “Città Inclusiva”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le Disabilità. L’tiva prevede dieci progetti, tra cui laboratori di podcast, orticoltura, sartoria e musica sostenibile, oltre a uno sportello per il lavoro, con l’obiettivo di promuovere l’autonomia delle persone con disabilità, soprattutto tra i più giovani.