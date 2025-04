L’imprenditrice e attivista Valentina Cirelli arrestata in Guinea Tajani Siano garantiti i suoi diritti

Valentina Cirelli, attivista italiana ed imprenditrice del settore alberghiero, è stata arrestata lo scorso venerdì 18 aprile nella località balneare di Varela, in Guinea Bissau, insieme ad altre 15 persone, dopo che otto soldati della Guardia nazionale hanno fatto irruzione nel suo albergo. Il blitz sarebbe avvenuto subito dopo un incendio scoppiato alle strutture di un progetto di sfruttamento delle sabbie pesanti di Nihinquin.Dalle prime ricostruzioni del fatto è emerso che i militari avrebbero chiesto a Cirelli di fornire spiegazioni al posto militare di Varela. Cirelli avrebbe inizialmente rifiutato, spiegando che stava lavorando, ma poi sarebbe stata costretta a seguire i militari, senza cellulare né occhiali, poi portati dal compagno. Sul posto l’attivista, presidente dell’associazione ambientalista ‘Tchon Tchomano’ e proprietaria dell’hotel Kassumayaku, sarebbe stata informata del trasferimento a Ingoré, per essere formalmente trattenuta e ascoltata dalla Procura dove ha passato la notte tra il 18 e il 19, in compagnia di una donna originaria di Nhinquin. Ilfattoquotidiano.it - L’imprenditrice e attivista Valentina Cirelli arrestata in Guinea. Tajani, “Siano garantiti i suoi diritti” Leggi su Ilfattoquotidiano.it italiana ed imprenditrice del settore alberghiero, è statalo scorso venerdì 18 aprile nella località balneare di Varela, inBissau, insieme ad altre 15 persone, dopo che otto soldati della Guardia nazionale hanno fatto irruzione nel suo albergo. Il blitz sarebbe avvenuto subito dopo un incendio scoppiato alle strutture di un progetto di sfruttamento delle sabbie pesanti di Nihinquin.Dalle prime ricostruzioni del fatto è emerso che i militari avrebbero chiesto adi fornire spiegazioni al posto militare di Varela.avrebbe inizialmente rifiutato, spiegando che stava lavorando, ma poi sarebbe stata costretta a seguire i militari, senza cellulare né occhiali, poi portati dal compagno. Sul posto l’, presidente dell’associazione ambientalista ‘Tchon Tchomano’ e proprietaria dell’hotel Kassumayaku, sarebbe stata informata del trasferimento a Ingoré, per essere formalmente trattenuta e ascoltata dalla Procura dove ha passato la notte tra il 18 e il 19, in compagnia di una donna originaria di Nhinquin.

