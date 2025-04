L’idea delle scuole professionali Per i ragazzini di seconda media Classi Aperte in vista della scelta

scuole professionali? Oggi grazie al Progetto Tilab, che promuove la formazione professionale tra le nuove generazioni, puoi sperimentarle. "Classi Aperte" è la novità proposta agli alunni della seconda classe delle medie. I centri professionali del Lodigiano spalancano infatti le porte agli studenti per mostrare cosa potranno imparare iscrivendosi ai loro corsi.Il Progetto TiLab gioca d'anticipo e invita quindi i ragazzi a sperimentare aule e laboratori di persona. L'idea è venuta ai responsabili del progetto, promosso da Fondazione Cariplo e Regione. Gli allievi delle scuole medie scoprono le caratteristiche di questi indirizzi di studio quando arrivano in terza e devono iniziare a informarsi per le iscrizioni alle superiori. Talvolta quindi il tempo è poco per farsi davvero un'idea chiara.

