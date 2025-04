Ilrestodelcarlino.it - Liberazione, il programma a Bologna per il 25 aprile: corone, ricordi e film in centro

, 242025 – Sono tante le iniziative nelle piazze, giardini, cinema delstorico e in provincia per celebrare l’ottantesimo anniversario delladiche si svolgeranno oggi, alcune proseguiranno anche nei prossimi giorni.SOTTO LE DUE TORRIAlle 9.30, nel Chiostro della Basilica di Santo Stefano, la deposizione di una corona alla lapide dei Caduti in Guerra, presente l’assessore Daniele Ara. Alle 10.15, in piazza del Nettuno, alzabandiera con picchetto militare d’onore e deposizione di una corona al Sacrario dei Caduti Partigiani. Interverranno: il sindaco Matteo Lepore, la presidente dell’Anpi provincialeAnna Cocchi, il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla, la delegata alla Memoria della Città metropolitana Giulia Sarti e la presidente di Casa Cervi Albertina Soliani.