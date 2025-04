Ilrestodelcarlino.it - Liberazione, 80 anni dopo. Imola e l’esercito polacco : "Un sacrificio da ricordare"

Grande emozione, ieri mattina al giardino intitolato al generale Wladyslaw Anders, in viale della Resistenza, per la cerimonia di commemorazione del contributo alladida parte del II Corpo d’Armata, guidato appunto da Anders. Alla cerimonia hanno preso parte molti cittadini polacchi e imolesi, in una manifestazione particolarmente sentita vista la ricorrenza degli ottant’dalla. Presenti per le istituzioni il sindaco Marco Panieri, il presidente dell’Anpi locale, Gabrio Salieri, e numerosi esponenti della Repubblica di Polonia, tra cui il capo ufficio per i veterani di guerra e per le vittime di persecuzione, Lech Parell, e la console a Milano della Repubblica di Polonia, Agnieszka Gloria Kaminska. Presenti anche alcuni reduci della Seconda guerra mondiale, a cui il capo ufficio Parell ha conferito delle medaglie a riconoscimento del loro impegno.