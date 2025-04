Iltempo.it - Lezione di cristianesimo woke della Schlein alla Camera: ci mancava sta Papessa

Doveva essere quello di ieri un momento solenne, di riflessione, in onore di Papa Francesco, nell'Aula di Montecitorio, a Camere riunite. La commemorazione di Bergoglio si è, però, trasformata ad un certo punto in un vero e proprio comizio, anzi in un “comizietto”, come l'ha definito più di qualcuno, con protagonista Elly. Nel suo intervento, la segretaria del Partito democratico non ha rinunciato ad utilizzare toni inutilmente polemici, data la circostanza, nei confronti del governo. La scomparsa del Pontefice «ci priva di una voce significativa che ha saputo interrogare credenti e non credenti: merita il nostro ricordo e il nostro cordoglio, non merita l'ipocrisia di chi deporta migranti, nega l'emergenza climatica e nega le cure a chi non se le può permettere. Oggi ci troviamo nel cuore delle istituzioniRepubblica laica e antifascista: il modo migliore è coglierne il messaggio con coerenza.